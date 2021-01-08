聖荷西Kaiser醫院沒向縣府通報新冠感染個案被罰款

January 8, 2021 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
資料圖片 (KTSF)

【KTSF】

聖荷西Kaiser醫院急診室院內感染事件已經增加至60人確診，另有一人死亡，Santa Clara縣已在1月5日對該間醫院發出違規罰單，罰款總額為4萬3千元。

聖荷西Kaiser醫院在本周一曝光的院內感染事件，最初有43名員工確診新冠肺炎，這些確診者的病毒檢測是在去年12月27日，到今年1月1日期間所進行，但消息直到本周一才曝光。

根據KPIX電視台報導，Santa Clara縣府已經在1月5日向該院開出違反衛生官員命令的罰單，因為該院並沒有即時通報事件。

根據Santa Clara縣的公共衛生命令，僱主依法必須在得知有員工確診的4小時內，向縣府通報確診案例，以及確診者密切接觸等資訊。

在Santa Clara縣的聲明中指出，Kaiser醫院沒有在縣府的工作場所確診通報系統（Worksite Case and Contact Reporting Portal）通報該院的任何確診案，違反Santa Clara縣在去年10月5日發布的公共衛生命令。

縣府也是直到1月3日，Kaiser以新聞稿方式告知外界消息，才知道有此院內感染事件。

由於每一項違規的罰款是一千美元，Kaiser最初通報時有43人確診，因此縣府向其開罰4萬3千元。

目前該院的確診人數已經擴大至60人感染，另有一人死亡。

雖然院方向外宣稱，可能是12月25日一名員工身穿聖誕樹的充氣裝，才無心導致感染事件，但Santa Clara縣衛生當局還在調查確切的感染源，縣府也確認，這起感染事件的病毒並非在英國變異的病毒。

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