加州共和黨副主席郭宗政在沙加緬度聲援特朗普（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州共和黨副主席郭宗政周三也到首府沙加緬度,參加聲援特朗普Stop the steal示威,郭宗政談到在社交媒體受人攻擊,希望大家不管支持誰都能相互尊重。

擅長小提琴的郭宗政,周三在首府的示威現場奏起了美國國歌,他說放上社交媒體後卻被攻擊。

郭宗政說:「尊重我們的看法,當然我也會尊重你的看法,像我昨天把我的照片在首府發出來,很多人就來攻擊我,說我是藏在我的小提琴後面去講這些話。」

郭宗政周四身穿黑色西裝接受採訪,他說是為了悼念周三在國會山莊不幸遇難的特朗普支持者,對於參加示威者被說成暴民,他很難過。

郭宗政說:「當Antifa去年夏天把這些商業燒掉的時候,左派沒有講任何事情,左派說這是一個和平的示威,大家可以看到我們看法,我也知道你們的看法。」

郭宗政身為第一代移民,他說周三看到不少第一代越南移民也在首府參加集會,他說不管是特朗普或是美國,都是一個理念,他們支持的是一個愛美國自由民主的理念,而不是一個大政府。

郭宗政說:「包括我的家人跟我的理念,是完全唱反調的,可是我女兒尊重我,我也很尊重我女兒,特別是我女兒,她是民主黨,有自己想法,我相信我們華人家庭,我相信跟我一樣都有代溝的問題。」

郭宗政是首位華裔加州共和黨副主席,2月將會改選,他說如果順利連任,他首要任務是:「我會注重在選舉廉潔,就是選舉的合法性,不能再讓這些非法的票來影響我們民主制度。」

周三沙加緬度的集會中,支持特朗普及反特朗普人士一度發生衝突,警方最後逮捕11人。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

