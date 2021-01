【KTSF】

在國會民主黨議員研究彈劾特朗普總統之際,眾議長普洛西與參謀長聯席會議主席Mark Milley將軍通電話,討論如何防止特朗普下令發動核武,或者讀取發射密碼,並發起軍事行動。

普洛西周五發信通知民主黨人,她曾經和軍方最高將領接觸,確保特朗普不會發動核攻擊。

普洛西形容,事件是最高度的緊急事故,她在信中表示,一個精神失常的總統,令情況非常危險,所以一定要竭盡所能,保護美國人,免受不穩定的特朗普的攻擊。

而Miller的發言就表示,他回答了普洛西有關,指揮核武程序的問題,但未有透露詳情。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。