【KTSF】

國會大樓發生的衝擊事件,聯邦當局正搜羅辨認搞事份子,有13人被控聯邦的控罪,其中一名男子走入國會眾議長普洛西辦公室,坐在椅子上的照片在網上瘋傳。

這名男子是來自阿肯色州的Richard Barnett,他被控的聯邦控罪包括非法闖入受管制的建築物或區域、暴力擅闖國會大樓,並在國會大樓裡面行為不檢、盜竊公帑、財物或紀錄。

司法部發表聲明說,各級執法人員正利用所有資源,去辨認、拘捕和開始檢控參與破壞國會大樓的人士。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。