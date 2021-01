美國國會衝突一警員殉職 警察局長與保安主管問責下台

【有線新聞】

美國國會衝突中一名警員殉職,死亡人數增至5人。國會警察局局長與參眾兩院保安主管就事件問責下台,報道稱國會警察局曾拒絕國防部與司法部支援,兩黨議員要求徹查。

國會衝突過後,保安升級,工人在外圍加設兩米高圍欄,至少設置30天,橫跨拜登總統就職禮。

賓夕法尼亞、紐約等多個州分逾6千名國民警衛隊,周末前抵達華盛頓特區,在市內與周邊駐防。

國會重地輕易失守,兩黨領袖施壓下,國會警察局局長松德與兩院糾察長相繼辭職。國會警察編制約2千人當天執勤人數、有何部署,統統是疑問。

衝突畫面所見,警方顯然寡不敵眾,有警員甚至與示威者自拍。報道稱當局估算集會人數「少則2千、多則8萬」,因落差太大、未有嚴密布防,集中人手在議員出入口。

相反聯邦部門早有預備,司法部與多個機構過去數周一直留意航班與酒店預訂情況,一早預期將有大型集會。

華盛頓特區市長上月底請求國民警衛隊協助,但遭國會警察局回絕。

示威初期僅有300多名國民警衛隊負責疏導附近交通,局勢失控後,司法部主動提出派聯邦調查局人員增援,再次被拒。

檢察機關表示,如調查發現警隊內部與示威者串通,將提出檢控。

衝擊國會群眾不少與極右組織有關。當局初步起訴至少40人,非法進入國會、藏械、襲警等。

