紐森公布2270億元預算 重點在疫苗接種重開學校

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森周五公布2270億美元預算，儘管加州面臨嚴重新冠疫情，但預測可獲得150億美元的一次性盈餘，紐森提議把這筆盈餘立刻用作經濟紓困。

紐森的預算重點包括新冠狀病毒疫苗接種、重新開放學校親身授課、幫助小型企業和其他經濟救濟。

在對抗疫情方面，紐森提議44億美元的緊急救濟，用於檢測病毒、追踪接觸者和接種疫苗。

紐森呼籲對公立學校進行858億美元「創紀錄的」投資，解決疫情下造成學習的不平均。

紐森希望花費40億美元來創造就業機會，幫助小商業從經濟衰退中恢復，並提議為小企業撥款5.75億美元。

紐森提議為年收入不足3萬美元的人提供600美元的刺激性付款，大約有400萬人受惠。

去年此時，加州失業率只有3.9%，連續9年經濟成長，不到一年的時間，一場大流行讓加州失業率上升到16.4%，3.9%的GDP成長下跌31.5%，從56億的盈餘，預測面臨540億的赤字。

紐森說：「預算案反映經濟衰退的現實，以及疫情的現實，引發了現實問題，特別是它與低薪工人、小企業，以及長達十年存在已久的種族不均，還有收入差距等問題。」。

值得一提的是，由於加州的累進稅制，主要依靠富裕的收入者，新冠疫情讓加州跟全美人口，形成一個奇特的對比，許多年收入超過6萬美元的人得以繼續工作，因為他們可以在家工作，這導致該加州收稅744億美元，比預期多137億美元。

加州議會將在下週復會，開始討論紐森提出的預算案

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