紐森公布2270億元預算 重點在疫苗接種重開學校

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森周五公布2270億美元預算,儘管加州面臨嚴重新冠疫情,但預測可獲得150億美元的一次性盈餘,紐森提議把這筆盈餘立刻用作經濟紓困。

紐森的預算重點包括新冠狀病毒疫苗接種、重新開放學校親身授課、幫助小型企業和其他經濟救濟。

在對抗疫情方面,紐森提議44億美元的緊急救濟,用於檢測病毒、追踪接觸者和接種疫苗。

紐森呼籲對公立學校進行858億美元「創紀錄的」投資,解決疫情下造成學習的不平均。

紐森希望花費40億美元來創造就業機會,幫助小商業從經濟衰退中恢復,並提議為小企業撥款5.75億美元。

紐森提議為年收入不足3萬美元的人提供600美元的刺激性付款,大約有400萬人受惠。

去年此時,加州失業率只有3.9%,連續9年經濟成長,不到一年的時間,一場大流行讓加州失業率上升到16.4%,3.9%的GDP成長下跌31.5%,從56億的盈餘,預測面臨540億的赤字。

紐森說:「預算案反映經濟衰退的現實,以及疫情的現實,引發了現實問題,特別是它與低薪工人、小企業,以及長達十年存在已久的種族不均,還有收入差距等問題。」。

值得一提的是,由於加州的累進稅制,主要依靠富裕的收入者,新冠疫情讓加州跟全美人口,形成一個奇特的對比,許多年收入超過6萬美元的人得以繼續工作,因為他們可以在家工作,這導致該加州收稅744億美元,比預期多137億美元。

加州議會將在下週復會,開始討論紐森提出的預算案

