國會眾院民主黨人計劃快速啟動程序彈劾特朗普

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院民主黨人計劃快速啟動彈劾特朗普總統,預定下星期一開始提出彈劾案,然後最快在下星期三表決。

有鑑於國會大樓,1月6日發生衝擊暴力事件,雖然特朗普就快卸任,但眾議院民主黨人加緊行動,周五提出計劃快速彈劾特朗普。

眾議長普洛西與民主黨人連線的視像會議中揚言,必須採取行動,她和民主黨人預定下星期一就開始推出彈劾案,然後最快下星期三在眾議院全院表決。

有份參與這個會議的人士透露,彈劾決議案的草擬文本指控特朗普濫用權力,故意發出聲明,激勵國會大樓發生的亂象。

普洛西也有討論過其他方法,如何迫特朗普辭職。

對此,候任總統拜登表示,他正專注準備上任做總統的工作,對於彈劾特朗普的問題,拜登說是由國會去作決定。

消息指出,如果特朗普被眾議院彈劾,又被參議院定罪的話,特朗普將不可以在2024年再次競逐總統職位,或者再次擔任公職,特朗普也可能是唯一第二度被彈劾的總統。

上一次彈劾是在2019年因為通俄案調查,由加州聯邦眾議員Adam Schiff發起,但當時共和黨控制的參議院在去年年初宣判特朗普無罪。

根據全國公共廣播電台NPR的分析,國會這次成功罷免特朗普機會極為渺茫,根本是不可能的任務,因為就算眾議院通過罷免案,時間上參議院也趕不及審議,參議院目前休會至1月19號,而拜登在20號就任,即使參議院緊急審議,是否夠票是個極大的疑問。

至於普洛西與舒默呼籲副總統彭斯援引憲法第25修正案罷免特朗普,彭斯已表明無意這樣做,甚至拒絕同他兩人通話。

另一方面,一項由YouGov所做的最新民調顯示,有45%的共和黨人支持佔領國會的示威者,而整體的受訪者中有21%人持同樣立場,表示支持的民主黨人只有2%。

