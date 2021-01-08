不少華人遠赴首府華盛頓參與支持特朗普遊行（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

周三在首都華盛頓大規模支持特朗普示威遊行中，有不少華人參與。

前舊金山（三藩市）市長候選人、共和黨籍的李愛晨（Ellen Lee），5天前就抵達華府，他們組成Chinese American Alliance for Trump，還有人害怕坐飛機，乾脆從加州開車到華府，李愛晨在現場做直播，她說現場有很多人，場面壯觀。

李愛晨說：「左十條街，前十條街，後十條街，都是滿滿的人，按照那個場面來計算。」

支持特朗普的華人中，又有相當多是基督徒，他們在現場唱詩歌，為特朗普禱告。

特朗普的支持者至今仍認為，這次的總統大選是被民主黨作票，導致特朗普落選，但多起相關訴訟都被法庭駁回，身為特朗普死忠的支持者，李愛晨說：「我是一個基督徒，見到一個人公義的人不去支持，你見到壞人出賣美國，那也不是聖經教導。」

值得一提的是，在周三的示威現場，有支持者舉著一面大型的中華民國青天白日旗，相當引人注目，也在台灣的社交媒體引發熱議。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。