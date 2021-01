不少華人遠赴首府華盛頓參與支持特朗普遊行（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

周三在首都華盛頓大規模支持特朗普示威遊行中,有不少華人參與。

前舊金山(三藩市)市長候選人、共和黨籍的李愛晨(Ellen Lee),5天前就抵達華府,他們組成Chinese American Alliance for Trump,還有人害怕坐飛機,乾脆從加州開車到華府,李愛晨在現場做直播,她說現場有很多人,場面壯觀。

李愛晨說:「左十條街,前十條街,後十條街,都是滿滿的人,按照那個場面來計算。」

支持特朗普的華人中,又有相當多是基督徒,他們在現場唱詩歌,為特朗普禱告。

特朗普的支持者至今仍認為,這次的總統大選是被民主黨作票,導致特朗普落選,但多起相關訴訟都被法庭駁回,身為特朗普死忠的支持者,李愛晨說:「我是一個基督徒,見到一個人公義的人不去支持,你見到壞人出賣美國,那也不是聖經教導。」

值得一提的是,在周三的示威現場,有支持者舉著一面大型的中華民國青天白日旗,相當引人注目,也在台灣的社交媒體引發熱議。

