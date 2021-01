Curative新冠檢測或出現「假陰性」結果

【KTSF 郭柟報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)發出警告指,由南加州的公司Curative所做的部份新冠狀病毒檢測可能不準確,會出現「假陰性」結果。

FDA當局提醒民眾與衛生人員,病毒檢測有可能呈現假陰性結果,尤其是Curative的檢測。

FDA要求使用者必須注意Curative已獲得當局批准的標籤說明 包括以下三點:

– 鼻腔與口腔採樣只是限於在14日之內染病而出現病徵的新型肺炎患者;

– 採樣必須有受過訓練的衛生人員直接在場監督;

– 陽性檢測結果不排除染疫的可能性,也不能被視為決定如何治療或管理患者的唯一根據,而無症狀者也可能帶有病毒。

FDA指出,不遵守採樣程序而出現「假陰性」結果,可能增加社區傳播及延誤治療的風險。

Curative在包括灣區6個縣全國1100萬個檢測站都有使用其試劑。

舊金山(三藩市)公共衛生局表示,已經收到FDA的警告,並停止所有檢測站使用Curative的檢測。

Curative公司表示,會同FDA合作處理問題,不過相信他們的數據並無出錯。

