全美新型肺炎單日死亡人數首次超過4千

【江良慧報導】

Johns Hopkins大學數據顯示,周四全美有4,085人因為新型肺炎死亡,是單日死亡人數首次超過4千,周四有接近27.5萬新增個案,而疫情爆發至今,總共有超過36.5萬人染疫死亡,相等每905個美國人當中,就有一人因為新型肺炎死亡。

昨天是疫情在美國爆發以來,首次有超過4千人死亡,也是連續第三天創新高。

根據John Hopkins大學的數據,在過去10天當中,有5天的死亡人數都是創新高,在過去一個星期,美國每天平均有超過2,700人染疫死亡,比一個星期前上升16%。

踏入新年以來,美國已經有接近2萬人因為新型肺炎死亡,照此下去有可能死亡人數會比去年12月,即疫情爆發以來最多人死亡的一個月更多。

包括國家過敏和傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生在內的衛生專家都警告說,疫情在改善前還會再惡化,但他同時強調,只要美國人嚴格遵守公共衛生措施,例如是戴口罩、勤洗手和保持社交距離,仍然可以減慢病例激增的速度。

到星期四為止,新症仍在急速增加,也可以預期會有更多人死亡,美國周四有超過27.7萬新症,7天平均達到破紀錄的22.8萬。

另外,一直被批評為滯後的疫苗接種工作開始有加快的跡象,CDC公佈,在過去24小時內,接種了超過60萬劑,是至今單日最高的接種量。

