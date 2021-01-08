全美新型肺炎單日死亡人數首次超過4千

【江良慧報導】

Johns Hopkins大學數據顯示，周四全美有4,085人因為新型肺炎死亡，是單日死亡人數首次超過4千，周四有接近27.5萬新增個案，而疫情爆發至今，總共有超過36.5萬人染疫死亡，相等每905個美國人當中，就有一人因為新型肺炎死亡。

昨天是疫情在美國爆發以來，首次有超過4千人死亡，也是連續第三天創新高。

根據John Hopkins大學的數據，在過去10天當中，有5天的死亡人數都是創新高，在過去一個星期，美國每天平均有超過2,700人染疫死亡，比一個星期前上升16%。

踏入新年以來，美國已經有接近2萬人因為新型肺炎死亡，照此下去有可能死亡人數會比去年12月，即疫情爆發以來最多人死亡的一個月更多。

包括國家過敏和傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生在內的衛生專家都警告說，疫情在改善前還會再惡化，但他同時強調，只要美國人嚴格遵守公共衛生措施，例如是戴口罩、勤洗手和保持社交距離，仍然可以減慢病例激增的速度。

到星期四為止，新症仍在急速增加，也可以預期會有更多人死亡，美國周四有超過27.7萬新症，7天平均達到破紀錄的22.8萬。

另外，一直被批評為滯後的疫苗接種工作開始有加快的跡象，CDC公佈，在過去24小時內，接種了超過60萬劑，是至今單日最高的接種量。

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