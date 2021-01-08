舊金山列治文區華裔市參事陳詩敏宣誓就職（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

代表舊金山（三藩市）第一區列治文區的華裔市參事陳詩敏（Connie Chan），周四正式宣誓就職，她是今屆市參議會裡唯一懂講及懂寫中文的市參事。

陳詩敏在家人的陪同下，在舊金山市府外宣誓就職，不過由於疫情的關係，過程在網上直播。

陳詩敏說：「我會確保市府運作具透明度，向市府問責，舊金山為我的工人家庭及移民家庭帶來新開始，擔任市參事不只是我的職責，亦是我的榮幸去服務大家，我已經準備好。」

陳詩敏表示，她上任後除了協助區內的業主外，更會保護租客不受疫情影響而被逼遷，為弱勢社群提供所需的資源，亦會協助小商業復興。

陳詩敏是來自香港的移民，曾經住在華埠，她先後在社區青年中心、舊金山地檢處、公園局及市參事佩斯金的辦公室等任職，社區及公職經驗豐富。

陳詩敏在11月的選舉中，以些微的票數擊敗有市長背書支持的候選人邁珍，成功當選，接替退休、不競逐連任的李麗嫦。

隨著李麗嫦及余鼎昂離開市參議會，議會裡的華裔只剩下陳詩敏及代表日落區的馬兆明，新一屆的會期將於下星期展開，市參事會選出新一任的主席。

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