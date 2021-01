舊金山列治文區華裔市參事陳詩敏宣誓就職（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

代表舊金山(三藩市)第一區列治文區的華裔市參事陳詩敏(Connie Chan),周四正式宣誓就職,她是今屆市參議會裡唯一懂講及懂寫中文的市參事。

陳詩敏在家人的陪同下,在舊金山市府外宣誓就職,不過由於疫情的關係,過程在網上直播。

陳詩敏說:「我會確保市府運作具透明度,向市府問責,舊金山為我的工人家庭及移民家庭帶來新開始,擔任市參事不只是我的職責,亦是我的榮幸去服務大家,我已經準備好。」

陳詩敏表示,她上任後除了協助區內的業主外,更會保護租客不受疫情影響而被逼遷,為弱勢社群提供所需的資源,亦會協助小商業復興。

陳詩敏是來自香港的移民,曾經住在華埠,她先後在社區青年中心、舊金山地檢處、公園局及市參事佩斯金的辦公室等任職,社區及公職經驗豐富。

陳詩敏在11月的選舉中,以些微的票數擊敗有市長背書支持的候選人邁珍,成功當選,接替退休、不競逐連任的李麗嫦。

隨著李麗嫦及余鼎昂離開市參議會,議會裡的華裔只剩下陳詩敏及代表日落區的馬兆明,新一屆的會期將於下星期展開,市參事會選出新一任的主席。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。