美國現有兩款新冠疫苗能否對抗兩款新變種病毒

【KTSF 江良慧報導{】

當美國繼續替國民接種兩種新型肺炎疫苗的同時，醫學界也同時發現，兩種新的變種病毒，那麼究竟目前正在接種的疫苗，能否保障接種的人不會感染新的變種病毒？

目前似乎已經有兩種更容易傳播的變種病毒，第一種是在英國發現，並且已經證實已經在美國本土出現，雖然有醫生擔心，變種病毒株可能可以避過疫苗的保護，但證據顯示並非如此，不過對於在南非發現的第二種變種病毒株，大家就還是未有定論。

Vanderbilt大學傳染病學教授William Schaffner醫生說：「我們不想這病毒株在全球到處散播，造成更多傷害。」

Schaffner醫生是前CDC官員，兼Vanderbilt大學傳染病學教授，他表示，在未來幾個星期，病毒學家將研究這種最初在南非發現的變種病毒株，和我們現有的疫苗有多匹配。

科學家表示，要視乎那裡有改變，和改變怎樣影響病毒的形狀和效用，目前所有的疫苗都是針對病毒的刺狀蛋白質，也是病毒用作攻擊細胞的地方，但若變種改變刺狀蛋白外形，也可能幫助病毒避過免疫系統，減低抗體的功效。

Schaffner醫生說：「若是沒有匹配或有足夠的偏差，生產商將需要回去創造另一種疫苗，希望新一種的疫苗能涵蓋全部兩種病毒株。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。