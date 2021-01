美國現有兩款新冠疫苗能否對抗兩款新變種病毒

【KTSF 江良慧報導{】

當美國繼續替國民接種兩種新型肺炎疫苗的同時,醫學界也同時發現,兩種新的變種病毒,那麼究竟目前正在接種的疫苗,能否保障接種的人不會感染新的變種病毒?

目前似乎已經有兩種更容易傳播的變種病毒,第一種是在英國發現,並且已經證實已經在美國本土出現,雖然有醫生擔心,變種病毒株可能可以避過疫苗的保護,但證據顯示並非如此,不過對於在南非發現的第二種變種病毒株,大家就還是未有定論。

Vanderbilt大學傳染病學教授William Schaffner醫生說:「我們不想這病毒株在全球到處散播,造成更多傷害。」

Schaffner醫生是前CDC官員,兼Vanderbilt大學傳染病學教授,他表示,在未來幾個星期,病毒學家將研究這種最初在南非發現的變種病毒株,和我們現有的疫苗有多匹配。

科學家表示,要視乎那裡有改變,和改變怎樣影響病毒的形狀和效用,目前所有的疫苗都是針對病毒的刺狀蛋白質,也是病毒用作攻擊細胞的地方,但若變種改變刺狀蛋白外形,也可能幫助病毒避過免疫系統,減低抗體的功效。

Schaffner醫生說:「若是沒有匹配或有足夠的偏差,生產商將需要回去創造另一種疫苗,希望新一種的疫苗能涵蓋全部兩種病毒株。」

