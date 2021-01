加州至今有49萬人接種新冠疫苗 ICU持續飽和（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州的深切治療部(ICU)病床持續飽和,灣區ICU可使用率跌至3.5%,州府計劃未來十日為多100萬人接種,全州至今為49萬多人接種了疫苗。

加州疫苗分發仍然在1A階段,優先為前線醫護人員及護老院、職員及院友接種疫苗。

聯邦政府幾個月前宣佈計劃同Walgreens和CVS藥房合作,將疫苗分發給護老院,加州有九成護老院申請了這個疫苗分發計劃,原定在假期前收到疫苗,但是有報導指,灣區多間護老院表示,至今都未收到這一批疫苗。

另外,州府計劃下一階段1B擴大接種疫苗名單,由原本只讓75歲以人士先接種,現在將65歲或以上人士都列入1B階段,50歲至64歲人士就加入1C階段。

加州周四多3.6萬多宗新症,另外多583人死亡,南加州洛杉磯縣每8分鐘就有一人死於新型肺炎,至今累計有1.1萬多人死亡。

