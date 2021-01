布里德首度回應除夕夜假釋犯涉開車撞死兩途人案（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)市長布里德首度開腔回應大除夕夜一名假釋犯涉嫌開車撞死兩名途人的案件,她指出,疑犯再三犯錯,但當局並沒有起訴他是有問題,此外,布里德宣布,即將提名華埠余風采總堂元老余健全(Larry Yee)出任警察委員。

大除夕夜,Market街以南Mission街夾2街,一名假釋犯涉嫌駕駛一輛失車撞死兩名途人,疑犯假釋期間曾多次涉嫌犯事被捕,不過最終沒有被拘留及起訴,事件觸發社區對地檢處處理案件的手法不滿。

市長布里德周四亦首度回應事件,她表示,雖然她強烈主張改革刑事司法系統,但這種情況,有人一而再,再而三做錯事,就應該要負上責任。

布里德說:「你做錯一次,你父母叫你不要再犯,然後你做錯第二次,就要有懲罰,需要問責,悲慘的是,在這個疑犯上,什麼都沒有發生。」

布里德指,她已經聯絡了所有涉及的部門,希望大家停止互相指責,想辦法如何防止同類事情再發生。

此外,對於早前九大華埠社區組織向她發信,要求市府撥款拯救華埠,布里德指,收到信當日,已經即時與社區聯絡,她表示,社區提出的建議都是合理的,例如是停車優惠、成立基金去支付員工薪金等,她正研究一些可行的方案,相信稍後會公布,不過布里德不希望大家將各個社區得到的撥款拿來比較。

布里德說:「不要與拉美裔社區比較,不要與非洲裔社區比較,只是講你需要什麼,我才能解決你的需要,這才是請求的重點。」

另外,布里德透露,她打算提名在舊金山土生土長的余風采總堂元老余健全加入警察委員會。

