【KTSF】

侯任總統拜登周三宣布,將選Merrick Garland法官為司法部長。

拜登表示,選擇Garland法官,是為了要改正特朗普政權下4年的做法,和重新建立司法部的聲譽和自主性。

Garland在4年前曾被當時總統奧巴馬提名聯邦大法官,但當時聯邦參議院共和黨領袖麥康尼拒絕為提名舉行聽證會,在拜登上任之後,民主黨控制的參議院預料將會同意這項任命。

