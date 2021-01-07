美國新型肺炎死亡數字再創單日新高

【KTSF 江良慧報導】

美國周二有3,775人因為新型肺炎死亡，是至今最多人死亡的一日，另外入院人數也達到13.1萬，同樣創新高。

美國的新型肺炎確診個案累計達到2120萬，死亡人數也超過36萬，其中3,775人是在周二死亡，打破之前在12月30日所創的3,744人死亡的記錄。

不過聯邦疾控中心（CDC）周三就再次提高預期中1月的死亡數字，說預計到1月底，會有多達43.8萬人染疫死亡，比原先的預計多1.4萬人。

另外，CDC一項研究發現，接種新型肺炎疫苗的人，出現過敏性休克的比率是接種流感疫苗的10倍，過敏性休克是接種疫苗後一種嚴重和可致命的過敏反應。

CDC表示，從12月中至12月底，接種了第一劑Pfizer疫苗的接近190萬人當中，有21人出現過敏性休克，相等於大約是每100萬人中有11個，這個比率雖然是流感疫苗出現過敏性休克的10倍，但其實都是算罕有。

而出現過敏性休克的21人當中，有17人是有過敏或過敏反應的病史，當中7人更曾經有過敏性休克，21人當中，20個在事後表示已經痊癒或都已經出院回家。

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