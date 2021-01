美國新型肺炎死亡數字再創單日新高

【KTSF 江良慧報導】

美國周二有3,775人因為新型肺炎死亡,是至今最多人死亡的一日,另外入院人數也達到13.1萬,同樣創新高。

美國的新型肺炎確診個案累計達到2120萬,死亡人數也超過36萬,其中3,775人是在周二死亡,打破之前在12月30日所創的3,744人死亡的記錄。

不過聯邦疾控中心(CDC)周三就再次提高預期中1月的死亡數字,說預計到1月底,會有多達43.8萬人染疫死亡,比原先的預計多1.4萬人。

另外,CDC一項研究發現,接種新型肺炎疫苗的人,出現過敏性休克的比率是接種流感疫苗的10倍,過敏性休克是接種疫苗後一種嚴重和可致命的過敏反應。

CDC表示,從12月中至12月底,接種了第一劑Pfizer疫苗的接近190萬人當中,有21人出現過敏性休克,相等於大約是每100萬人中有11個,這個比率雖然是流感疫苗出現過敏性休克的10倍,但其實都是算罕有。

而出現過敏性休克的21人當中,有17人是有過敏或過敏反應的病史,當中7人更曾經有過敏性休克,21人當中,20個在事後表示已經痊癒或都已經出院回家。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。