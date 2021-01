特朗普發表講話譴責暴力 承認任期將結束

【KTSF 江良慧報導】

國會周三遭特朗普總統支持者暴力衝擊,現場受控後,國會恢復聯席會議,並在深宵確認拜登勝選,而特朗普也終於在幾小時前在社交網發表錄影講話,譴責周三的暴力和承認落敗。

特朗普說:「新政府將於1月20號宣誓就任,我現在的焦點是要確保順利、有序和無縫地交接權力。」

特朗普周四在Twitter發布錄影講話,說由於國會已經確認選舉結果,新政府將會在1月就任,而他將集中注意力,確保有順利有序和無縫的權力移交。

他說國會的暴動是令人髮指的攻擊,他對暴力、違法行為和混亂感到憤怒。

不過周三他曾經對支持者發表錄影講話,說自己愛他們,說他們是很特別的人,和感到他們的傷痛,Twitter之後把片段移除。

在周四的聲明,特朗普絕口不提自己有份煽動暴力,但就說自己立即出動國民警衛軍,但事實卻是,國會的情況在很久後才受控,CNN的報導更指出,是副總統彭斯統籌安排派軍隊協助清場。

特朗普在周四的片段中,沒有提到拜登的名字,但他就向支持者表示,知道他們失望,更說一段難以置信的旅程剛剛展開。

國會聯席會議周三因為特朗普的支持者暴力衝擊國會而一度中斷後,晚上在局面受控後復會,通宵確認選舉人票,最後在周四凌晨4時前確認拜登在大選獲得306張選舉人票,當選下任總統。

