特朗普首度承認落敗 稱會有「秩序地移交權力」

特朗普總統周四首次承認在美國總統大選中落敗,宣布1月20日總統就職禮當天,會有「秩序地移交權力」。

國會周三經歷示威騷亂的一天後,周四凌晨確認拜登和賀錦麗成為候任正副總統,特朗普因為其Twitter帳號被封鎖,他透過其社交媒體主任Dan Scavino的Twitter帳號發聲明,指稱「我雖然完全不同意大選結果,也有事實佐證,但1月20日將會有秩序地移交權力」。

他說雖然史上最佳的總統首任任期即將姞束,但令美國更強大的鬥爭才剛開始。

特朗普在大選過後兩個月,一直拒絕承認落敗,不斷在沒有理據下指控有大規模的選舉舞弊發生,即使司法部、聯邦法院、聯邦最高法院,以及多個州政府已多次否認。

