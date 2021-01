華裔聯邦運輸部長趙小蘭宣布辭職

【KTSF】

國會衝突事件發生後,華裔聯邦運輸部長趙小蘭周四宣布辭職,她是暫時為止特朗普政府內呈辭的最高級官員。

趙小蘭是聯邦參議院領袖麥康尼的妻子,她周四在聲明中表示,對國會的暴力攻擊令她深感不安,已達到她無法置之不理的程度,她宣布會於1月11日正式離任。

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t — Sec. Elaine Chao (@SecElaineChao) January 7, 2021

趙小蘭說,運輸部仍然會與獲候任總統拜登任命為運輸部長的前印第安納州South Bend市長Pete Buttigieg合作,處理過渡工作的事宜。

除趙小蘭外,早前已有5名白宮官員宣布辭職,包括駐北愛爾蘭特使馬爾瓦尼,副國家安全顧問博明、白宮社交秘書尼凱塔、白宮副發言人馬修斯,以及第一夫人梅拉尼婭的發言人兼新聞秘書格里沙姆。

