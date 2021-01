加州7城市校區總監致函州長探討學校重開計劃（視頻）

【KTSF】

包括舊金山(三藩市)和奧克蘭在內,加州7個大城市的校區總監周三聯名致函給州長紐森,認為加州的重開學校計劃沒有照顧到都會的校區,以及低收入地區。

包括舊金山聯合校區總監Vincent Matthews,以及奧克蘭校區總監Kyla Johnson-Trammell,以及沙加緬度、聖地牙哥、洛杉磯、Fresno和Long Beach等7個校區總監簽署聯合信,認為加州日前宣布的20億元重開學校計劃,在界定甚麼是安全的學校環境太過模糊,會導致個別校區制定安全標準會出現差異。

信中表明,只要健康情況是安全且適當,學校準備好可以恢復親身授課,但是不能光靠學校單獨為之。

州長紐森上週宣布,包括過度幼兒園到二年級的學生,將在2月重回學校上課,其他更高年級學生則在春天回到校園。

在計劃之下學校可以分配到每位學生450元預算,來支持教職員和學生做檢測、購買個人保護裝備、確診個案追蹤以及疫苗等。

不過校區總監聯名信質疑,這筆錢很難公平分配,而且2月1日重開校園目標也不切實際,因為社區仍有多處疫情嚴重,校區總監們呼籲經費要公平提供給所有學校,而不是撥給那些已經達到健康標準和疫情趨緩的富裕社區。

他們要求州府採取更多行動來執行重開計劃,包括針對出現疫情的學校健康議題,制定州的明確標準,並將檢測和疫苗計劃結合在現有的校內健康服務,現在就制定緩和因為遠距上課而導致的學習損失等。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。