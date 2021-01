舊金山華埠初步計劃農曆新年前每周舉辦大型檢測（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)華埠周三再度舉行免費新型冠狀病毒檢測,有近400人做了檢測,市府表示,因為見到華裔社區對檢測有需求,初步計劃至少到農曆新年前將會持續每星期舉辦一次大型檢測。

396名市民冒著雨及寒冷的天氣在華埠花園角做了檢測,輪候的人龍繞著花園角,一度去到Clay街,等候時間大約是45分鐘。

前來檢測的盧女士說:「這裡今天有免費,就來測一下,看看怎樣,安心一點,看看有沒有感染。」

舊金山疫情指揮中心陳嘉霖(Francis Chan)說:「可能是假期後的關係,很多人準備上學,或者假期完結後,想要一個安心,我們都鼓勵大家恆常地,大概每兩個星期最遲做一次檢測,所以今日的反應是比我們想像中比預期中多了很多。」

按照市府的計劃,下星期三1月13日上午10時到下午2時,在花園角會再度舉行檢測,陳嘉霖表示,市府見到社區對檢測有需求,因此正籌備至少到農曆新年前,都會維持每星期有一次大型檢測。

不過,他提醒不懂英語的市民,如果感到不適或出現徵狀,千萬不要等到星期三才來華埠做檢測。

陳嘉霖說:「如果你是完全不懂講英文,去到Alemany或者Crocker Amazon檢測站,其實我們所需要的資料真的不太多,第一是需要帶你的身分證,因為會看你的名字及地址,然後是一個聯絡的手機號碼,原因是測試站會盡量用短訊來通知你結果,這是最簡單及最快捷的方法。」

消息指,華埠有多座散房都有住戶確診,市府不肯透露有多少人,不過就通知了確診者的密切接觸者周三來這裡做檢測,大約有30多人來了。

在疫苗接種方面,接種了第一劑疫苗的人士,陸續將於本星期起接種第二劑,舊金山華埠衛生局局長白幹榮醫生指,經市府接種疫苗的約6千名醫護當中,暫時未收到任何出現嚴重副作用的報告,白醫生以自己為例,他接種完後,的確感覺手臂有點痛,亦感到有點累,但副作用不算嚴重,因此他呼籲可以接種的人士都應該接種。

白幹榮醫生說:「打完後,事實上是95%,或者94%至95%的人是得到保護,即是說是有個抵抗能力在,保護性可以去到多久呢?是否超過3個月,半年,一年,是未知之數,因為事實上很新,但起碼盡量得到的資料來說,起碼3個月,甚至6個月,都可能有保護性,有就好過沒有。」

舊金山周三新增210宗確診,累計24,774宗,死亡人數多5人到203人,住院人數再創新高有225人。

