舊金山華埠初步計劃農曆新年前每周舉辦大型檢測（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）華埠周三再度舉行免費新型冠狀病毒檢測，有近400人做了檢測，市府表示，因為見到華裔社區對檢測有需求，初步計劃至少到農曆新年前將會持續每星期舉辦一次大型檢測。

396名市民冒著雨及寒冷的天氣在華埠花園角做了檢測，輪候的人龍繞著花園角，一度去到Clay街，等候時間大約是45分鐘。

前來檢測的盧女士說：「這裡今天有免費，就來測一下，看看怎樣，安心一點，看看有沒有感染。」

舊金山疫情指揮中心陳嘉霖（Francis Chan）說：「可能是假期後的關係，很多人準備上學，或者假期完結後，想要一個安心，我們都鼓勵大家恆常地，大概每兩個星期最遲做一次檢測，所以今日的反應是比我們想像中比預期中多了很多。」

按照市府的計劃，下星期三1月13日上午10時到下午2時，在花園角會再度舉行檢測，陳嘉霖表示，市府見到社區對檢測有需求，因此正籌備至少到農曆新年前，都會維持每星期有一次大型檢測。

不過，他提醒不懂英語的市民，如果感到不適或出現徵狀，千萬不要等到星期三才來華埠做檢測。

陳嘉霖說：「如果你是完全不懂講英文，去到Alemany或者Crocker Amazon檢測站，其實我們所需要的資料真的不太多，第一是需要帶你的身分證，因為會看你的名字及地址，然後是一個聯絡的手機號碼，原因是測試站會盡量用短訊來通知你結果，這是最簡單及最快捷的方法。」

消息指，華埠有多座散房都有住戶確診，市府不肯透露有多少人，不過就通知了確診者的密切接觸者周三來這裡做檢測，大約有30多人來了。

在疫苗接種方面，接種了第一劑疫苗的人士，陸續將於本星期起接種第二劑，舊金山華埠衛生局局長白幹榮醫生指，經市府接種疫苗的約6千名醫護當中，暫時未收到任何出現嚴重副作用的報告，白醫生以自己為例，他接種完後，的確感覺手臂有點痛，亦感到有點累，但副作用不算嚴重，因此他呼籲可以接種的人士都應該接種。

白幹榮醫生說：「打完後，事實上是95%，或者94%至95%的人是得到保護，即是說是有個抵抗能力在，保護性可以去到多久呢？是否超過3個月，半年，一年，是未知之數，因為事實上很新，但起碼盡量得到的資料來說，起碼3個月，甚至6個月，都可能有保護性，有就好過沒有。」

舊金山周三新增210宗確診，累計24,774宗，死亡人數多5人到203人，住院人數再創新高有225人。

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