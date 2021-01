微信流傳舊金山華埠海味鋪有員工確診 老闆直斥是謠言（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

微信上流傳舊金山(三藩市)華埠海味雜貨店恆豐泰有兩名職員確診,恆豐泰老闆直斥是謠言,嚴重影響店舖,甚至全華埠的聲譽,究竟在微信上散播不實消息,需不需要負上法律責任呢?

近日微信多個群組流傳,華埠Grant街海味雜貨店恆豐泰有兩名員工確診,有人將這個對話截圖,並傳給恆豐泰老闆曹先生求證。

恆豐泰老闆曹先生說:「我在灣區很多朋友都收到,在謠傳我們公司有兩個員工確診,其實這個是謠言,我們公司個個都身體非常好。」

曹先生表示,消息傳出後,他有朋友幫忙澄清,反而有更多顧客遠渡從Sacramento、Fairfield及Vacaville等來光顧,用行動支持他。

曹先生認為,雖然謠言對他的生意影響不大,但他擔心的是,對已經很淡的華埠生意再造成打擊。

曹先生說:「他們無中生有,製造這種謠言,其實對華埠的影響很大,造成大眾的一種恐慌,我希望大家不要在無事生非,在造謠,來影響華埠的形象,其實華埠小商業的經營已經非常困難,我們作為華人,我們中國人希望搞好華埠的經濟,能夠早日走出谷底。」

為了阻止謠言散播,曹先生已經委託律師,希望找出造謠及散播的人,要他們負上法律責任。

舊金山華埠商戶聯合協會法律顧問沈哲瀚律師(Stanley Shen)說:「某些情況下可能有(法律責任),因為如果說的話,是不真實的話,這是所謂的誹謗,就是說毀壞他人的聲譽,如果是一間生意的話,生意上有甚麼損失,損失了收入,這些都是可以追賠償。」

沈律師表示,如果最終證明到事件是誹謗的話,造謠那個人固然要負上責任,但連散播那些人都可能有責任。

沈律師指出,他剛接到曹先生的委託,造謠及散播者身分未明確,案件仍處於初步階段。

