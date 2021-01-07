微信流傳舊金山華埠海味鋪有員工確診 老闆直斥是謠言（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

微信上流傳舊金山（三藩市）華埠海味雜貨店恆豐泰有兩名職員確診，恆豐泰老闆直斥是謠言，嚴重影響店舖，甚至全華埠的聲譽，究竟在微信上散播不實消息，需不需要負上法律責任呢？

近日微信多個群組流傳，華埠Grant街海味雜貨店恆豐泰有兩名員工確診，有人將這個對話截圖，並傳給恆豐泰老闆曹先生求證。

恆豐泰老闆曹先生說：「我在灣區很多朋友都收到，在謠傳我們公司有兩個員工確診，其實這個是謠言，我們公司個個都身體非常好。」

曹先生表示，消息傳出後，他有朋友幫忙澄清，反而有更多顧客遠渡從Sacramento、Fairfield及Vacaville等來光顧，用行動支持他。

曹先生認為，雖然謠言對他的生意影響不大，但他擔心的是，對已經很淡的華埠生意再造成打擊。

曹先生說：「他們無中生有，製造這種謠言，其實對華埠的影響很大，造成大眾的一種恐慌，我希望大家不要在無事生非，在造謠，來影響華埠的形象，其實華埠小商業的經營已經非常困難，我們作為華人，我們中國人希望搞好華埠的經濟，能夠早日走出谷底。」

為了阻止謠言散播，曹先生已經委託律師，希望找出造謠及散播的人，要他們負上法律責任。

舊金山華埠商戶聯合協會法律顧問沈哲瀚律師（Stanley Shen）說：「某些情況下可能有（法律責任），因為如果說的話，是不真實的話，這是所謂的誹謗，就是說毀壞他人的聲譽，如果是一間生意的話，生意上有甚麼損失，損失了收入，這些都是可以追賠償。」

沈律師表示，如果最終證明到事件是誹謗的話，造謠那個人固然要負上責任，但連散播那些人都可能有責任。

沈律師指出，他剛接到曹先生的委託，造謠及散播者身分未明確，案件仍處於初步階段。

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