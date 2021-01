舒默促總統內閣即時移除特朗普總統職務

【KTSF】

特朗普支持者周三衝擊國會後,聯邦參議院民主黨領袖舒默周四發聲明,要求特朗普總統的內閣即時把特朗普移離總統辦公室,有共和黨國會議員也附和。

舒默表示,衝擊國會是對美國的一場叛亂,由特朗普煽動,這位總統不應再就任多一天。

舒默稱,副總統彭斯與內閣應援引第25條憲法修正案,即持把特朗普移離總統辦公室,如果副總統與內閣拒絕,國會應復會彈刻總統。

另外,共和黨伊利諾州國會議員Adam Kinzinger也要求特朗普內閣援引第25條憲法修正案,移除特朗普的總統職務,他說特朗普必須交出行政機關的控制權,無論是自願或不自願。

美國的第25條憲法修正案容許副總統與內閣多數成員宣布總統不勝任釐行職務,副總統將會成為署理總統。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。