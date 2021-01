Santa Clara縣急症室爆滿 確診人數升幅持續（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

Santa Clara縣衛生官員表示,縣內急症室已經爆滿,再三呼籲大家遵守防疫措施,減低確診個案。

公共衛生局局長Ahmad Kamal表示,現時Santa Clara縣每日有1,000幾人確診新型肺炎,每日多100人入院,升幅並無停止,在感恩節之前,10月時新症率是每十萬每天多4至5宗新症,但是現在已超過50宗新症,即是增加了10倍。

Kamal說:「這是個漫長的疫情,但是1月是最艱難的時期,而我想說即使現在狀況多差,將來有可能更差。」

縣內醫療系統已超出負苛,急症室病床不足,有病人無法看急症,有醫院人手不足,要從其他地區調派醫護人員。

Valley醫療中心急症醫生Jeffrey Chien說:「急症室已爆滿, 有病人要等病床。」

縣衛生官員再三呼籲民眾要合作防疫,減少確診個案上升。

衛生局發言人Anne Chang說:「在疫情期間任何感冒徵狀都不能輕視,請一定要去做檢測,而且有感冒徵狀都不要出門,不要上班,直到徵狀好轉,照顧好自己就是對疫情最大貢獻。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。