美國國務卿蓬佩奧關注香港特區政府拘捕50多名政客和社運人士,稱會考慮制裁有份處理拘捕行動的人士和單位。在北京,中國外交部警告美方會就錯誤行徑付出沉重代價。

蓬佩奧發表聲明形容拘捕行動令人憤慨,亦再次反映中國共產黨蔑視人民和法治,他指被捕人士是行使民主權利,敦促港府立即無條件釋放他們。

美方亦會考慮制裁或限制有份處理行動的人士和單位,包括對香港駐美國的經貿辦施加限制,並對削弱香港民主發展的官員採取即時行動。

蓬佩奧又提到被捕人士中有美國公民,強調美方不會容忍任何任意拘留或騷擾美國公民的行動。

