【KTSF 郭柟報導】

周二在奧克蘭(屋崙)華埠發生的襲擊案,奧克蘭警方表示,華裔女事主是被匪徒發射的訊號槍擊中頭部。

Alameda縣地檢處證實,疑犯是36歲非洲裔男子Darrel Parrish Jr.,被控一項致命武器襲擊重罪,事發於周二中午約12時半,在801號Franklin街的中山大廈門口,圖中坐在地上的穿著淺色外套的華裔女事主,頭部後方懷疑被發射物件擊中。

另外有消息來源對本台透露,Parrish涉嫌突然向著女事主,或者向著女事主所在的方向發射訊號槍,擊中女事主頭部的後方,女事主需要送院治療,傷口縫了5針,目前情況穩定。

消息來源又指,Parrish是無緣無故襲擊女事主,並沒有搶劫的跡象,警方並沒有透露疑犯犯案的動機。

