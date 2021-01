Facebook, Instagram宣布禁特朗普發文至少兩周

【KTSF】

特朗普總統支持者周三在首府華盛頓引發示威騷亂及衝擊國會後,Facebook和Instagram周四宣布,將禁止特朗普使用這兩個平台發文,至少直至候任總統拜登宣誓就任為止。

Facebook創辦人Mark Zuckerberg發文稱,讓特朗普繼續使用Facebook平台構成極大的風險,因此至少未來兩周會封鎖特朗普的帳號,也可能無限期封鎖。

The shocking events of the last 24 hours clearly demonstrate that President Donald Trump intends to use his remaining… Posted by Mark Zuckerberg on Thursday, January 7, 2021

Zuckerberg稱,目前的情勢基本上已有別以往,涉及使用Facebook平台去煽動暴力叛亂,推翻一個民選政府,而過去24小時所發生的事,清楚顯示特朗普有意在餘下的任期中,暗中破壞和平及合法移交權力給候任總統拜登。

而Facebook持有的Instagram也宣布,將會限制特朗普發文,為期至少兩周,也可能無限期延長。

另外,Twitter因為特朗普在支持者衝擊國會後,在勸諭支持者和平散去時,卻繼續提出有關選舉陰謀論,Twitter決定封鎖他的賬戶12小時,同時把他三篇推文刪除,被刪除的推文中,包括特朗普的錄影片段。

他在片段中再次重複選舉被盜的言論,Facebook和YouTube也先後把該片段從他們的平台上移除。

