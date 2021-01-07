加州政府推出人口老化總體規劃照顧社會需求（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

加州州府估計，加州年齡60歲以上人士，在2030年會增加到超過一千萬，也就是加州人口的4分之1，州府推出人口老化的總體規劃以照顧社會需求。

加州年齡超過65歲的居民佔加州人口的10%，在新型肺炎疫情下，這個年齡組佔死亡病例的75%，人口老化總體規劃雖然在2019年6月由州長紐森提出，在疫情下也推動了規劃的進展。

加州衛生局長Mark Ghaly說：「持份者團體認識到這一點，過去幾個月參予規劃，他們視疫情為機會，不僅應對眼前的問題，也為未來制定更大膽、更遠大的計畫，從疫情中吸取教訓。」

加州人口老化總體規劃中將包含五大項目，一，確保所有年齡和老化階段的人士有居住的地方，目標是有上百萬的新住屋選擇。

二，重新構想衛生體制，讓人們在家中就可以用到需要的醫療設施，減少健康不平均的現象，並增加人們的壽命。

三，包容與公平，確保年長人士有工作，當義工，參與社會活動和擔任領袖的機會，讓人們能夠享有生活的滿足。

四，為人提供一個可運作的健保體制，計劃是要製造一百萬個提供高素質的關懷工作。

五，可負擔的老化生活，讓年長人士在經濟上有安全。

Ghaly表示，這個總體規劃已經開始由不同政府部門逐步落實，計劃在頭兩年推行超過一百項規劃中的建議，人口老化的總體規劃細節，詳情可以上網查詢：http://mpa.aging.ca.gov

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