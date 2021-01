加州政府推出人口老化總體規劃照顧社會需求（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州州府估計,加州年齡60歲以上人士,在2030年會增加到超過一千萬,也就是加州人口的4分之1,州府推出人口老化的總體規劃以照顧社會需求。

加州年齡超過65歲的居民佔加州人口的10%,在新型肺炎疫情下,這個年齡組佔死亡病例的75%,人口老化總體規劃雖然在2019年6月由州長紐森提出,在疫情下也推動了規劃的進展。

加州衛生局長Mark Ghaly說:「持份者團體認識到這一點,過去幾個月參予規劃,他們視疫情為機會,不僅應對眼前的問題,也為未來制定更大膽、更遠大的計畫,從疫情中吸取教訓。」

加州人口老化總體規劃中將包含五大項目,一,確保所有年齡和老化階段的人士有居住的地方,目標是有上百萬的新住屋選擇。

二,重新構想衛生體制,讓人們在家中就可以用到需要的醫療設施,減少健康不平均的現象,並增加人們的壽命。

三,包容與公平,確保年長人士有工作,當義工,參與社會活動和擔任領袖的機會,讓人們能夠享有生活的滿足。

四,為人提供一個可運作的健保體制,計劃是要製造一百萬個提供高素質的關懷工作。

五,可負擔的老化生活,讓年長人士在經濟上有安全。

Ghaly表示,這個總體規劃已經開始由不同政府部門逐步落實,計劃在頭兩年推行超過一百項規劃中的建議,人口老化的總體規劃細節,詳情可以上網查詢:http://mpa.aging.ca.gov

