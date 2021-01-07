國會大樓被衝擊後 更多聲音要求撤除特朗普職務

【KTSF 張麗月報導】

國會大樓周三被衝擊，造成暴力和混亂之後，要求撤除特朗普總統職務的聲音越來越多。

聯邦眾議長普洛西周四表示，國會大樓被暴力衝擊，是特朗普煽動出來，認為特朗普對國家和國民犯下難以形容的攻擊，是非常危險的人，所以必須撤除特朗普的總統職務。

普洛西又說，雖然特朗普只剩餘13天在位時間，但由於他不稱職，事態危急，所以要求副總統立即引用憲法第25修正案解除特朗普職務。

普洛西說：「我和參議院民主黨領袖（舒默）呼籲副總統移除這總統，立即援引第25修正案，如果副總統和內閣不行動，國會可能推進彈劾程序，這就是我同僚的感受。」

除了普洛西之外，美國商會也有同樣的要求，而援引憲法第25修正案，必須得到副總統彭斯以及大多數內閣官員投票贊成才行。

有消息指，彭斯已經拒絕，此外，拜登就職典禮在1月20日舉行，所以啟動彈劾程序亦未必夠時間。

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