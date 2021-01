國會大樓被衝擊後 更多聲音要求撤除特朗普職務

【KTSF 張麗月報導】

國會大樓周三被衝擊,造成暴力和混亂之後,要求撤除特朗普總統職務的聲音越來越多。

聯邦眾議長普洛西周四表示,國會大樓被暴力衝擊,是特朗普煽動出來,認為特朗普對國家和國民犯下難以形容的攻擊,是非常危險的人,所以必須撤除特朗普的總統職務。

普洛西又說,雖然特朗普只剩餘13天在位時間,但由於他不稱職,事態危急,所以要求副總統立即引用憲法第25修正案解除特朗普職務。

普洛西說:「我和參議院民主黨領袖(舒默)呼籲副總統移除這總統,立即援引第25修正案,如果副總統和內閣不行動,國會可能推進彈劾程序,這就是我同僚的感受。」

除了普洛西之外,美國商會也有同樣的要求,而援引憲法第25修正案,必須得到副總統彭斯以及大多數內閣官員投票贊成才行。

有消息指,彭斯已經拒絕,此外,拜登就職典禮在1月20日舉行,所以啟動彈劾程序亦未必夠時間。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。