美國國會在衝突過後隨即通宵開會,確認拜登和賀錦麗成為候任正副總統。

美國副總統彭斯宣布:「美國總統選舉點票結果如下:拜登獲得306票,特朗普獲得232票。參議院議長宣讀點票結果,應視作正式公布候任正副總統人選。」

參眾兩院聯席會議在復會後,用了7個多小時確認今屆大選結果,期間兩度分開辯論來自共和黨議員提出挑戰阿利桑那與賓夕法尼亞州的大選結果,但都被否決。

在國會正式確認拜登和賀錦麗勝選後,Twitter帳號被暫時封鎖的特朗普透過發言人發文,表示雖然絕對不認同大選結果,但會確保本月20日有序移交權力,重申會繼續司法戰,確保只有合法選票被計算。又說雖然美國史上最好一屆總統任期已經結束,但這個只是令美國再次強大的開始。

