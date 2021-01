【KTSF】

針對首府華盛頓以及國會大廈出現的示威騷亂,本台邀請了鳳凰衛視駐國會的記者陳令楠,為大家報導當地的情況。

