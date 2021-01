【KTSF】

針對特朗普總統的支持者衝擊國會的事件,前司法部長巴爾稱,特朗普的行為是「對總統辦公室和支持者的背叛」。

巴爾周四向美聯社發聲明稱,「策動一班暴徒向國會施壓是不可饒恕的事」。

巴爾曾經是特朗普的心腹及堅定支持者,但上月因為與特朗普反目而辭職,原因包括巴爾拒絕附和特朗普在沒有證據下,堅稱選舉出現舞弊的指控,特朗普也不滿巴爾沒有在大選前公布司法部正調查拜登的兒子肯特。

