喬州聯邦參議院議席複選 民主黨取下一席

喬治亞州聯邦參議院議席複選周三有初步結果,民主黨候選人Raphael Warnock取下其中一席,成為該州有史以來首位非洲裔聯邦參議員,也令民主黨更接近取得參議院操控權。

Warnock是阿特蘭大市一名牧師,他擊敗競逐連任的共和黨參議員Kelly Loeffler。

喬州另一個參議院議席複選目前仍未有結果,競逐連任的共和黨參議員David Perdue面臨民主黨候選人Jon Ossoff的挑戰,Ossoff雖然宣布勝選,但由於票數太接近,暫時未定勝負。

根據喬州的選舉法,如果雙方的得票率差距少於或只有0.5個百分點,落後的候選人可以要求重新點票。

如果Ossoff勝出,民主黨將會完全操控國會,將有利1月20日宣誓就任的拜登施政。

