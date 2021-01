聖荷西高中前籃球教練被控性侵女學生（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西Valley Christian高中一名前籃球教練,因為多年涉嫌對女生性侵,已經被捕候審,一名受害人周二起訴學校沒有保護學生。

照片中拿著籃球的Allison Brown,2003到2004年期間15歲時,在Valley Christian高中校隊打球,在周二的視訊記者會中透露,教練Greg Marshall逐漸一對一的和她共處,在她17歲時性侵她。

Brown說:「Marshall第一次要親我時,是在學校的電梯內,我用手阻止他,當我質問他為什麼要親我,他答道他以為我可以接受他這麼做,我顯然還沒有準備,Marshall懂得並成功掌控我。」

有另一位女生也聲稱遭到該名籃球教練性侵她。

控訴者Tracey Walker說:「他利用我青少年的心態,令我相信他愛我,他甚至告訴我,在我成年後和我結婚,他視我為可佔便宜的年輕女生,可以滿足他的欲望。」

法庭文件顯示,Marshall在2001年開始在Valley Christian學校擔任教練,2006年時有學生報警,指他涉嫌性侵,校方開除他教練職位,但仍然允許他利用學校設施進行私人訓練,甚至介紹學生參加他的訓練。

兩位女生在兩年前就事件報警,Marshall已經在2019年被捕,等候審訊。

其中一名女生Brown目前起訴學校,要校方制定保護學生的方針,包括審查和學生工作人士的背景、為他們提供相關訓練、舉報性侵行為,並教導學生和運動員關於自己身體的界線方面的教育,和提供學生安全的舉報環境等。

校方目前還沒有對事件發表評論。

