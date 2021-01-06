聖荷西高中前籃球教練被控性侵女學生（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西Valley Christian高中一名前籃球教練，因為多年涉嫌對女生性侵，已經被捕候審，一名受害人周二起訴學校沒有保護學生。

照片中拿著籃球的Allison Brown，2003到2004年期間15歲時，在Valley Christian高中校隊打球，在周二的視訊記者會中透露，教練Greg Marshall逐漸一對一的和她共處，在她17歲時性侵她。

Brown說：「Marshall第一次要親我時，是在學校的電梯內，我用手阻止他，當我質問他為什麼要親我，他答道他以為我可以接受他這麼做，我顯然還沒有準備，Marshall懂得並成功掌控我。」

有另一位女生也聲稱遭到該名籃球教練性侵她。

控訴者Tracey Walker說：「他利用我青少年的心態，令我相信他愛我，他甚至告訴我，在我成年後和我結婚，他視我為可佔便宜的年輕女生，可以滿足他的欲望。」

法庭文件顯示，Marshall在2001年開始在Valley Christian學校擔任教練，2006年時有學生報警，指他涉嫌性侵，校方開除他教練職位，但仍然允許他利用學校設施進行私人訓練，甚至介紹學生參加他的訓練。

兩位女生在兩年前就事件報警，Marshall已經在2019年被捕，等候審訊。

其中一名女生Brown目前起訴學校，要校方制定保護學生的方針，包括審查和學生工作人士的背景、為他們提供相關訓練、舉報性侵行為，並教導學生和運動員關於自己身體的界線方面的教育，和提供學生安全的舉報環境等。

校方目前還沒有對事件發表評論。

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