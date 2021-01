【KTSF】

特朗普總統周二簽署行政命令,封殺8個中國應用程式,包括支付寶、CamScanner、QQ錢包、 SHAREit、騰訊QQ、VMate、微信支付和WPS Office,特朗普指這些中國應用程式把用戶資料傳到中國政府。

有美國官員表示,以中共在各地收集資料、打壓港人為例子,解釋美國政府此舉是要阻止中國的「大數據戰略」。

商務部有45天的時間採取行動,但商務部計劃在1月20日特朗普卸任前識別出那些交易屬於違禁。

