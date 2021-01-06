特朗普發視頻呼籲示威者回家 堅稱選舉被偷走

【KTSF】

因應國會發生的暴力示威，特朗普總統在Twitter發視頻，呼籲示威者回家，但仍堅稱選舉被人偷走，Twitter就這番言論發出警告標籤。

在暴力示威發生初期，特朗普並沒有呼籲示威者離開，僅要求他們維持和平示威，但之後示威者把行動升級，突破警方防線，更闖入國會大樓及議事廳中，特朗普在兩小時後才發視頻，呼籲示威者離開。

特朗普在視頻中形容示威者「非常特別」（very special），他說知道示威者感到痛苦，感到受傷害，但他們要回家了。

副總統彭斯比特朗普更早要求示威者離開，他周三下午發推文指，攻擊國會是不能容忍的事，所有參與者會根據法律被檢控。

彭斯周三在參眾兩院聯席會議中，並沒有應特朗普的要求推翻大選結果，彭斯稱他沒有權力去推翻選舉人票。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。