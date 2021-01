特朗普發視頻呼籲示威者回家 堅稱選舉被偷走

【KTSF】

因應國會發生的暴力示威,特朗普總統在Twitter發視頻,呼籲示威者回家,但仍堅稱選舉被人偷走,Twitter就這番言論發出警告標籤。

在暴力示威發生初期,特朗普並沒有呼籲示威者離開,僅要求他們維持和平示威,但之後示威者把行動升級,突破警方防線,更闖入國會大樓及議事廳中,特朗普在兩小時後才發視頻,呼籲示威者離開。

特朗普在視頻中形容示威者「非常特別」(very special),他說知道示威者感到痛苦,感到受傷害,但他們要回家了。

副總統彭斯比特朗普更早要求示威者離開,他周三下午發推文指,攻擊國會是不能容忍的事,所有參與者會根據法律被檢控。

彭斯周三在參眾兩院聯席會議中,並沒有應特朗普的要求推翻大選結果,彭斯稱他沒有權力去推翻選舉人票。

