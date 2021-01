【KTSF】

特朗普總統的支持者周三突破警方防線,闖入國會議事廳內,要求國會延後確認拜登勝出美國總統大選。

示威者成功突破警方的防線,闖入國會大樓以及議事廳中,有示威者站在講台,高喊「特朗普贏了大選」的口號。

另外有數十名示威者在走廊徘徊,高喊:「他們在哪裏?」相信是指國會議員在哪裏。

特朗普早前呼籲支持者前來國會示威,抗議國會正式確認拜登勝選,共和黨有多名議員響應他的號召,在聯席會議上提出異議,但他們並沒有提出選舉舞弊的證據。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。