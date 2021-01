舊金山估計約8萬前線醫護已接種新型肺炎疫苗（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)衛生官員估計,全市約有8萬名前線醫護人員已接種疫苗,雖然市內確診個案及住院人數增幅持續放緩,但當局預計,聖誕及新年假期後的爆發會逐漸在未來兩星期浮現,另外對於有餐飲業示威,要求市府重開室外用餐,市長布里德表示,無法推翻州府的規定。

多間餐館老闆周一在舊金山市府外示威,要求市府重開室外用餐,市長布里德表示,禁止所有堂食的命令由州府頒布,市府沒有權力推翻。

布里德說:「舊金山及整個灣區在不久的將來,居家令仍會生效,這代表市府無法自行放寬像室外用餐及個人護理等服務。」

市參議會周二通過由布里德提出的議案,免除或再度延遲部分小商業需要繳交的市府費用,例如是牌照登記費等,主要的受惠對象是餐館、娛樂場所及夜店等。

布里德表示,知道小商業對援助有逼切的需要,她正研究推出更多即時的援助計劃,想知道自己的店舖是否合資格延遲繳費或免除,可上到http://oewd.org/covid19,或致電(415) 554-6134查詢。

在疫情方面,舊金山周二新增156宗確診,累計24,564宗,有198人死亡,另外有218人住院。

衛生局局長Grant Colfax表示,確診個案及住院人數的增幅有放緩的跡象,7天平均確診個案由12月中的290宗,減少至近日的239宗,不過數字仍然是不理想。

Colfax指出,舊金山的ICU床位剩下35%,比起全灣區的5.9%穩定,不過由於聖誕新年假期後的影響即將浮現,預計疫情會惡化,ICU的床位亦會相應減少,舊金山的ICU病房現時正治療4名來自其他縣市的患者。

Colfax說:「當我們有病床可用,而其他人有需要,照顧他們是合乎道德的決定,特別是當有人尋求協助。」

在疫苗接種方面,衛生局表示,無法知道有多少劑疫苗運來舊金山,例如是舊金山加大及太平洋醫院等,這些機構會直接收到疫苗,並自行為醫護接種。

而在市府營運的醫院當中,暫時已經注射超過6千劑疫苗,包括大部分總醫院的醫護,以及前線救護員等,當局估計全市約有8萬名前線醫護人員已接種疫苗。

另外在Walgreens藥房的協助下,Laguna Honda療養院共700多名院友周一起開始接種,預計周三會完成,至今Laguna Honda有34名職員及15名院友確診。

