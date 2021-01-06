舊金山估計約8萬前線醫護已接種新型肺炎疫苗（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）衛生官員估計，全市約有8萬名前線醫護人員已接種疫苗，雖然市內確診個案及住院人數增幅持續放緩，但當局預計，聖誕及新年假期後的爆發會逐漸在未來兩星期浮現，另外對於有餐飲業示威，要求市府重開室外用餐，市長布里德表示，無法推翻州府的規定。

多間餐館老闆周一在舊金山市府外示威，要求市府重開室外用餐，市長布里德表示，禁止所有堂食的命令由州府頒布，市府沒有權力推翻。

布里德說：「舊金山及整個灣區在不久的將來，居家令仍會生效，這代表市府無法自行放寬像室外用餐及個人護理等服務。」

市參議會周二通過由布里德提出的議案，免除或再度延遲部分小商業需要繳交的市府費用，例如是牌照登記費等，主要的受惠對象是餐館、娛樂場所及夜店等。

布里德表示，知道小商業對援助有逼切的需要，她正研究推出更多即時的援助計劃，想知道自己的店舖是否合資格延遲繳費或免除，可上到http://oewd.org/covid19，或致電(415) 554-6134查詢。

在疫情方面，舊金山周二新增156宗確診，累計24,564宗，有198人死亡，另外有218人住院。

衛生局局長Grant Colfax表示，確診個案及住院人數的增幅有放緩的跡象，7天平均確診個案由12月中的290宗，減少至近日的239宗，不過數字仍然是不理想。

Colfax指出，舊金山的ICU床位剩下35%，比起全灣區的5.9%穩定，不過由於聖誕新年假期後的影響即將浮現，預計疫情會惡化，ICU的床位亦會相應減少，舊金山的ICU病房現時正治療4名來自其他縣市的患者。

Colfax說：「當我們有病床可用，而其他人有需要，照顧他們是合乎道德的決定，特別是當有人尋求協助。」

在疫苗接種方面，衛生局表示，無法知道有多少劑疫苗運來舊金山，例如是舊金山加大及太平洋醫院等，這些機構會直接收到疫苗，並自行為醫護接種。

而在市府營運的醫院當中，暫時已經注射超過6千劑疫苗，包括大部分總醫院的醫護，以及前線救護員等，當局估計全市約有8萬名前線醫護人員已接種疫苗。

另外在Walgreens藥房的協助下，Laguna Honda療養院共700多名院友周一起開始接種，預計周三會完成，至今Laguna Honda有34名職員及15名院友確診。

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