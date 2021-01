【KTSF】

舊金山(三藩市)華埠兩個路段一夜之間至少兩部汽車被人打破車窗。

華埠Pacific街700號路段,美麗華大廈對開一輛黑色SUV車窗被打破,碎片散落一地。

有附近商戶對本台表示,車主是住在附近的印度裔居民,經過初步點算後,發現車上沒有損失,車主下午將車開走,並沒有報警。

在一街之隔的Jackson街,在Grant夾Kearny的路段,有另外一輛汽車同樣被打破車窗,有商戶透露,Pacific這一段汽車爆竊案不算多,反而Jackson街發生得比較多。

