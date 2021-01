【KTSF】

南灣聖荷西Kaiser醫院周二公佈急症室群組再多16人確診,累計60宗個案,一名員工染疫死亡。

Kaiser表示,確診的全部都是在12月25號當值的急症室員工,當局懷疑爆發與一名在聖誕節當日穿著充氣節日服裝,並在急症室短暫逗留的人有關,他被證實是無症狀感染者。

Kaiser指有70名病人曾在當日到急症室求診,院方會為他們提供病毒檢測。

