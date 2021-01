奧克蘭去年暴力罪案大幅上升 警局促市議會勿削預算（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

由於面對疫情,奧克蘭(屋崙)警察局預料將要削減1500萬元開支,警察工會就回應指,去年的暴力罪案大幅上升,促請市議會不要削減警局開支。

根據本地5號台KPIX報導指,奧克蘭警察協會出錢在報章登廣告,促請市議會不要削減警局開支,內文指2020年,奧克蘭市暴力罪案數字破新高。

警察協會主席Barry Donelan表示,居家抗疫令生效期間多了匪徒作案,擔心一旦削減開支,警局會不夠人手應付罪案。

今年奧克蘭市預期面臨6200萬元財政損失,當中警局預期會面臨1500萬元開支削減,因此計劃可能要解散交通執法人員、取消所有步行和單車巡警,以及取消2021年春季警校畢業的新警員。

有市議員表示,雖然了解警局的顧慮,但是不得不將資金調配去應對疫情的服務,他希望同警局商量,如何調配資金避免影響治安。

除了警局之外,奧克蘭消防局都預料會面對削減開支,導致三個消防站可能要關閉,又預期每日平均有14個火警舉報將要轉介到其他消防站,可能延長救援時間,影響公共安全。

