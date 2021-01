華裔婦奧克蘭華埠遇襲頭部受傷 非裔疑犯落網（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭(屋崙)華埠中山大廈門口一名華裔婦人,周二中午遭到襲擊,現場有目擊者指,女事主被匪徒用硬物打傷頭部,至周三警方透露,女事主是被匪徒用信號槍開槍擊中。

根據東灣台山同鄉會主席馬作林表示,案件在周二大約中午時分,在801號Franklin街的中山大廈門口發生,他目擊到一名中年華裔女事主受傷坐在地上。

馬作林說:「旁邊有5至6個人看到,有一個非洲裔青少年經過,拿著類似手槍的鐵器,往女事主的頭部打,被硬物打傷後她滿臉血。」

他表示,聽現場目擊者說,該名青少年之後發出疑似砲仗的聲音,沿9街逃走,多名警員和消防員到場,並一度封鎖現場。

馬作林說:「女事主很清醒,無生命危險,頭部受傷,精神幾好,應該沒有大礙,之後送院。」

奧克蘭華埠社區人士陳錫澎就表示,匪徒當時手持的一把信號槍,曾發射過一次,不過沒有打中事主。

警員到場後根據附近閉路電視的畫面,在一英里範圍內將匪徒拘捕落網,並控告他致命武器襲擊罪。

至於該名女事主有無被搶劫,以及匪徒的動機,目前仍在調查中。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。