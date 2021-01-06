華裔婦奧克蘭華埠遇襲頭部受傷 非裔疑犯落網（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭（屋崙）華埠中山大廈門口一名華裔婦人，周二中午遭到襲擊，現場有目擊者指，女事主被匪徒用硬物打傷頭部，至周三警方透露，女事主是被匪徒用信號槍開槍擊中。

根據東灣台山同鄉會主席馬作林表示，案件在周二大約中午時分，在801號Franklin街的中山大廈門口發生，他目擊到一名中年華裔女事主受傷坐在地上。

馬作林說：「旁邊有5至6個人看到，有一個非洲裔青少年經過，拿著類似手槍的鐵器，往女事主的頭部打，被硬物打傷後她滿臉血。」

他表示，聽現場目擊者說，該名青少年之後發出疑似砲仗的聲音，沿9街逃走，多名警員和消防員到場，並一度封鎖現場。

馬作林說：「女事主很清醒，無生命危險，頭部受傷，精神幾好，應該沒有大礙，之後送院。」

奧克蘭華埠社區人士陳錫澎就表示，匪徒當時手持的一把信號槍，曾發射過一次，不過沒有打中事主。

警員到場後根據附近閉路電視的畫面，在一英里範圍內將匪徒拘捕落網，並控告他致命武器襲擊罪。

至於該名女事主有無被搶劫，以及匪徒的動機，目前仍在調查中。

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