香港警方向4傳媒發「交出令」 到民研搜查

香港警方向4間傳媒發出「交出令」,要求提供資料協助調查,又到協辦初選的香港民意研究所搜查。警方稱不會向初選中投票的市民展開刑事調查。

警方一日內用手令到全港72處搜查,包括協助舉辦初選的香港民意研究所,搜查了至少6小時,拿走多箱物件。

國家安全處高級警司李桂華說:「搜查目的並非所謂的投票人士、如我們竊取這方面的資料,大家請放心,會根據個人資料辦法處理,不會亂用。7月11日、12日投票的人,無證據顯示他們參與這件事,不會向他們展開任何刑事調查。」

初選中投票的人要提供部分身分證號碼,供系統核實不是重複投票,民研強調資料已銷毀,副行政總裁鍾劍華說:「初選完成後,將涉及投票人簡單資料的硬件、光碟全部已銷毀,直情用機器壓碎。」

警方亦到過多間傳媒機構,包括立場新聞、壹傳媒、蘋果日報及香港獨立媒體,沒有入內搜證,但送遞了一份「物料交出令」,要求負責人七日內提供文件列明的資料,警方說不方便透露要拿什麼資料。

李桂華說:「我證實與採訪資料無關,即與新聞自由無關。純粹因團夥與他們有交易,要看清楚交易涉及什麼,從而可否成為未來證供、證據的一部分。」

據了解,警方要求傳媒機構交出下廣告宣傳初選的聯絡人資料。

