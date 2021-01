香港53人因組織及參與初選遭國安處拘捕

【有線新聞】

香港警方國安處拘捕53人,包括戴耀廷、多名前立法會議員及現任區議員,涉嫌違反港區國安法顛覆國家政權罪,除了區諾軒、其他人會通宵扣查。警方指他們去年組織及參與民主派35+初選,表明入議會是否決財政預算案,令政府停擺。保安局局長李家超形容被捕人士圖謀通過歹毒計劃,癱瘓政府,警方的行動是必要及必須。

拘捕行動由清晨開始,警方出動1,000名警員,上門拘捕47名初選參選人,包括民主黨6名前立法會議員。多名區議員亦被捕,包括西貢區議員范國威、元朗區議員伍健偉等。參與初選的商人林景楠被捕後,警員押返辦公室搜證。

初選發起人戴耀廷亦被捕,被押到馬鞍山警署,警方指他與另外5人,包括區諾軒、民主動力召集人趙家賢、本身是美國公民的司庫關尚義都是負責組織及策劃民主派35+初選,連同47個參選人都涉嫌違反港區國安法顛覆國家政權罪。

國家安全處高級警司李桂華說︰「它有個代號叫做『攬炒十部曲』,它說要配合策略的投票,令選舉時團伙能獲得35席或以上,當選後入到立法會,透過兩次否決財政預算案而逼使特首辭職,從而令到特區政府停擺不能運作。」

他們的計劃去年3月開始,國安法去年7月才生效,無追溯力,為何立法前發生的事都計?李桂華說︰「初選在7月11至12日已經橫跨了國安法(落實),社會亦有人提出這些行為有機會違反國安法,我相信他當時認知到這個情況和有足夠的討論,主張不會被拘捕,但它將主張慢慢實踐、看到嗎?」

被問到他們都未入議會,加上議員都有權否定議案,李桂華就說因為他們入議會,目的是要推翻政府,意圖不當就可能違法。

李桂華說︰「有一個人駕車去打劫,駕車沒有問題,但他後來去打劫,意圖去做這件事就是犯法。初選在其他國家都有進行,但這些運動通常都是去選擇一些合適人選、適當的人選參加議會,正正今次並非如此,他們只有一個目標,希望能令政府停擺。」

他說凍結了資金160萬元,有組織者會贊助部分參與者4千元至29萬元不等。其他被捕的,包括多名前立法會議員,區議員就有十多個,還有職工盟主席吳敏兒、前網媒記者何桂藍等。

保安局局長李家超說,警方的行動是必要及必須。

李家超說︰「涉案人士是圖謀以歹毒的計劃癱瘓特區政府,如果這歹毒計劃得逞的話,香港亦可能會要經歷一個萬劫不復的深淵。」

根據港區國安法第22條,任何人組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或其他非法手段旨在顛覆國家政權,即屬犯罪。

部分曾參與初選的人未有在今次的被捕名單上,包括黃之鋒及譚得志,他們在獄中,據了解警方暫時未有行動。至於許智峯及張崑陽早前已經離港。

