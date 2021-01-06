國會大樓內一女子中槍不治 首都華盛頓實施宵禁

【KTSF 張麗月報導】

國會參眾兩院周三召開聯席會議，正式認證各個州的選舉人票，以決定誰當選總統，在會議舉行期間，在國會大樓外面示威的特朗普總統支持者，與在場的執法人員爆發衝突，其後演變為騷亂，陷入混亂，國民警衛軍要出動增援，期間有人衝擊國會大樓，導致選舉人票的認證程序一度暫停，會議主持人彭斯和其他國會議員一度要護送離場躲避，在國會大樓裡面，一名受槍傷的女子其後不治，華盛頓全市周三晚實施宵禁。

國會參眾兩院召開聯席會議正式認證各個州的選舉人票，會議舉行期間，在國會大樓附近聚集的特朗普支持者與執法人員爆發衝突，互相駁火，警方施放催淚氣體驅趕人群，期間有人還衝擊國會大樓，搞出人命，一名女傷者當時在國會大樓裡面，受了槍傷 其後她傷重不治

國民警衛軍也出動驅趕示威者

在國會大樓受到衝擊期間，副總統彭斯和一眾國會議員被護送離開大樓到安全地方，國會大樓也要疏散。

首都華盛頓市長宣布，全市周三晚6點至明早6點實施宵禁，警方也對在國會大樓附近聚集的示威者清場。

總統當選人拜登在下午發表全國直播演說時表示，民主正受到前所未有的攻擊。

拜登說：「讓我搞清楚，國會山莊發生的亂象，不反映真實的美國，不代表我們，他們只是少數沒有法紀的極端份子，這不是政見的不同，而是煽動騷亂和混亂，必須立即停止。」

拜登又要求特朗普呼籲群眾結束今次的圍攻，不久，特朗普在推特上發放一段視頻，要求示威者返回家中。

特朗普說：「這是欺詐的選舉，但我們不能被這些人玩弄，我們愛好和平，所以回家吧，我們愛你。」

另外，副總統彭斯致信給國會議員時重申，他宣誓時只是維護支持憲法，他並沒有單方面權力去決定那些選舉人票是否應該點算，因此不大可能改變大選結果，在信件結束時，他還祈求「神」幫助他。

對此，特朗普發推文，直指彭斯沒有勇氣，做他應份的東西，去維護國家和憲法，彭斯也沒有譴責今次的暴力，只是立即叫停暴力和破壞，以及叫人立即離開國會大樓。

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