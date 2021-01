國會大樓內一女子中槍不治 首都華盛頓實施宵禁

【KTSF 張麗月報導】

國會參眾兩院周三召開聯席會議,正式認證各個州的選舉人票,以決定誰當選總統,在會議舉行期間,在國會大樓外面示威的特朗普總統支持者,與在場的執法人員爆發衝突,其後演變為騷亂,陷入混亂,國民警衛軍要出動增援,期間有人衝擊國會大樓,導致選舉人票的認證程序一度暫停,會議主持人彭斯和其他國會議員一度要護送離場躲避,在國會大樓裡面,一名受槍傷的女子其後不治,華盛頓全市周三晚實施宵禁。

國會參眾兩院召開聯席會議正式認證各個州的選舉人票,會議舉行期間,在國會大樓附近聚集的特朗普支持者與執法人員爆發衝突,互相駁火,警方施放催淚氣體驅趕人群,期間有人還衝擊國會大樓,搞出人命,一名女傷者當時在國會大樓裡面,受了槍傷 其後她傷重不治

國民警衛軍也出動驅趕示威者

在國會大樓受到衝擊期間,副總統彭斯和一眾國會議員被護送離開大樓到安全地方,國會大樓也要疏散。

首都華盛頓市長宣布,全市周三晚6點至明早6點實施宵禁,警方也對在國會大樓附近聚集的示威者清場。

總統當選人拜登在下午發表全國直播演說時表示,民主正受到前所未有的攻擊。

拜登說:「讓我搞清楚,國會山莊發生的亂象,不反映真實的美國,不代表我們,他們只是少數沒有法紀的極端份子,這不是政見的不同,而是煽動騷亂和混亂,必須立即停止。」

拜登又要求特朗普呼籲群眾結束今次的圍攻,不久,特朗普在推特上發放一段視頻,要求示威者返回家中。

特朗普說:「這是欺詐的選舉,但我們不能被這些人玩弄,我們愛好和平,所以回家吧,我們愛你。」

另外,副總統彭斯致信給國會議員時重申,他宣誓時只是維護支持憲法,他並沒有單方面權力去決定那些選舉人票是否應該點算,因此不大可能改變大選結果,在信件結束時,他還祈求「神」幫助他。

對此,特朗普發推文,直指彭斯沒有勇氣,做他應份的東西,去維護國家和憲法,彭斯也沒有譴責今次的暴力,只是立即叫停暴力和破壞,以及叫人立即離開國會大樓。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。