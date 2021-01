【KTSF】

加州州長紐森周三提出向州內低收入家庭派發600元。

紐森建議,2019報稅並於今年取得加州低收入人士稅務優惠 (California Earned Income Tax Credit)的人士,獲得額外600元退稅。

另外,2020年有報稅,而將會獲得加州低收入人士稅務優惠的無證人士,也符合資格獲取額外600元退稅。

詳情請收看本台晚間新聞。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。