紐森和灣區多名民選官員強烈譴責國會山莊暴亂

不單首都華盛頓出現暴亂,加州州府周三也出現特朗普的支持者示威,他們和立場對立者發生衝突,州長紐森也基於安全理由,臨時取消原本打算在周三下午舉行的疫情報告,紐森和許多灣區民選官員也都強力譴責在華盛頓發生的暴亂。

州長紐森發表聲明表示,和平示威是國家民主的重要機制,但是周三在首都國會山莊見證到的場面,是對民主和民主機構的攻擊。

他指出,加州人民已經發聲,國會議員在代表加州人民的時候,不應該為他們的人身安全而擔心,而現在大家郤為加州代表和國會工作人員的安全而擔心,並會提供任何所需資源。

紐森也呼籲特朗普出來結束這局面,並承認國民想要拜登入住白宮,並確保政權和平轉移。

代表舊金山的加州眾議員丁右立表示,對國家首都受到暴力攻擊,感覺令人作嘔,他指出,示威人士因為不喜歡選舉成績,在共和黨人的支持下攻擊美國的民主,其他美國民眾不會讓他們勝利。

丁右立強調,美國的力量與價值觀會從具悲劇性的這一天永存。

同樣代表舊金山的加州眾議員邱信福則表示,特朗普周三煽動首都的暴動,這是叛國行為,並也是對我們民主的支接攻擊,他也為在國會面對危險的人士為他們的安全祈禱。

聖荷西市長Sam Liccardo形容國會的暴動為殘酷和令人沮喪,並說特朗普應該被起訴煽動罪,Liccardo也強調,總統也可以被起訴,沒有人是在法律之上。

