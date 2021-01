【KTSF】

英國媒體報導,牛津大學醫學院的欽定教授John Bell表示,他相信現有的疫苗能有效對付英國出現的新變異病毒,但是否能夠對付南非的新變異病毒,他就有很大的疑問。

Bell指出,南非變種病毒的蛋白質結構出現巨大的變異,令病毒的傳染力加強,因此可能更有能力同人體細胞結合。

他透露目前未有數據顯示,南非變種病毒的殺傷力是否也加強,他認為病毒的變異,不可能完全封鎖疫苗的效力,但會對疫苗產生殘餘的影響力,而科學家會在一個月或幾個星期內,造出新版本的疫苗,大家不必驚慌。

他也預期,會有更多的變異病毒出現,而不限於目前英國與南非發現的兩種。

