舊金山(三藩市)加大(UCSF)周一公布,與舊金山市府達成諒解備忘錄,為配合Parnassus園區的新醫院興建計劃,校方將增加醫護人員的房屋供應和增聘本地人。

舊金山加大預期,新醫院將於2030年啟用,取代已使用近70年、不合符防震規例的Moffitt醫院,新醫院將可接收多4成病人。

為配合計劃,校方將增加員工房屋供應一倍,達到約2,500個單位,當中四成單位將會是可負擔房屋。

校方承諾三成的建築工程職位將聘用本地人,未來十年將投入500萬元在職業培訓項目式。

為了支持本地小商業,在2024年前,校方計劃增加相關開支一倍。

