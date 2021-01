法律專家指特朗普致電喬州州務卿 言論或觸犯選舉法

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統在週末致電給喬治亞州共和黨籍的州務卿,內容曝光引起爭議。

拜登在喬治亞州以11,779張票領先特朗普而勝出,但特朗普就認為應該是他贏,他一直都指控包括喬治亞州在內幾個搖擺州份涉嫌選舉欺詐,他在前日致電給喬州州務卿,要求對方「找出」11,780張選票,即是比拜登多出一張票,令特朗普可以扭轉該州的選情,反敗為勝,拿多該州16張選舉人票。

特朗普說:「我希望找出11,780張票,比我們所需的多出一票,因為我們已贏得該州。」

但喬治亞州務卿拒絕這樣做,在電話錄音中也可以聽到特朗普威嚇州務卿說,如果對方不照做,恐怕他會犯下刑事罪行。

特朗普說:「你所做的比他們更非法,因為你沒有舉報他們所做的,這是刑事犯罪。」

有法律專家指出,特朗普此舉有可能觸犯喬州的選舉法例,州法犯罪不在總統特赦權限範圍之內,特朗普將無法為自己赦免。

另外,十名前任國防部長聯合發表聲明指出,質疑大選結果已經過去,正式點算選舉人票的時候已經來臨。

國會將於本星期三舉行兩院聯席會議,正式點算各州的選舉人票去確認誰當選總統。

